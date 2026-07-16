El Govern y la UIB impulsan un nuevo centro de supercomputación en Baleares con una inversión de 2,3 millones. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha presentado este miércoles el nuevo Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial (BSAI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), una infraestructura que ha supuesto una inversión de 2,3 millones de euros.

Según ha explicado Costa, el centro estará codirigido por el Govern y la UIB en virtud de un acuerdo de colaboración suscrito este miércoles en el ParcBit y representa el quinto nodo de mayor capacidad de la Red Española de Supercomputación, que permitirá que cálculos científicos que hasta ahora debían realizarse en otros superordenadores puedan llevarse a cabo desde la UIB.

La infraestructura dará servicio a proyectos de investigación en ámbitos como la astrofísica, ingeniería, medicina e inteligencia artificial, entre otros campos que requieren una elevada capacidad de procesamiento de datos.