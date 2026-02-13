El Govern ultima la bonificación del IRPF a los caseros que congelen los alquileres y confirma que será de 2.000 euros

Varias personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bonificación en el IRPF para los propietarios que no suban los alquileres más allá del IPC podría ver la luz en unos dos meses, en función de la tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos, donde está incluida la cuestión en forma de enmienda.

Lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, que ha confirmado que la cuantía será de unos 2.000 euros por contribuyente y de entre 600 y 800 euros por vivienda.

El conseller ha recordado que una vez se apruebe ya afectará a las renovaciones que se hagan en 2026 y que se incluirá en la declaración de la renta del año 2027.

El vicepresidente ha explicado que la enmienda se está ultimando y que la aprobación dependerá de la tramitación parlamentaria de la norma. Así, a finales de marzo o principios de abril podría aprobarse.