Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera - CAIB

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lamentado el "bloqueo" en el que se encuentra la tramitación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera y ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que convoque urgentemente el Consejo de la Red de Parques Nacionales.

Según ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa, el Govern remitió hace más de tres meses el proyecto de decreto al Ministerio, que todavía no ha convocado este órgano para emitir el informe preceptivo, de carácter no vinculante, necesario para continuar con la tramitación del PRUG.

Así se ha expuesto este jueves durante la sesión ordinaria del Patronato del Parque Nacional de Cabrera, a la que han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. Las entidades que forman parte del Patronato también han mostrado su "preocupación y malestar" ante esta cuestión.

En la reunión se ha informado del estado de tramitación del nuevo PRUG, se han expuesto las principales actuaciones llevadas a cabo durante los últimos meses y se ha presentado el Programa Anual de Ejecución (PAE) para 2027.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha manifestado en la reunión su preocupación por el hecho de que no se haya convocado este órgano.

"Hace más de tres meses que remitimos el documento al Ministerio y seguimos pendientes de que se convoque el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Reclamamos que se haga de manera urgente este órgano y se desbloquee la tramitación del nuevo PRUG de Cabrera", ha subrayado.

El nuevo PRUG recibió el informe favorable del Patronato en la sesión celebrada el pasado 29 de junio, con el apoyo de prácticamente todos sus miembros. Solo votaron en contra los representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y de Agricultura.

Después, el Govern remitió el proyecto de decreto al Ministerio el 14 de agosto, con la petición de que fuera elevado al Consejo de la Red de Parques Nacionales para que emitiera el informe. Aunque estaba previsto que este órgano se reuniera en octubre, a día de hoy todavía no se ha convocado.

Para la Conselleria, este hecho "mantiene bloqueada la tramitación de un instrumento de planificación fundamental para la conservación y la gestión de Cabrera".

El nuevo PRUG prevé establecer un régimen de protección integral sobre 510 kilómetros cuadrados de superficie marina, lo que configuraría la zona marina de máxima protección más extensa de todo el Mediterráneo.

El documento adapta la planificación y la gestión del Parque a la ampliación aprobada en el año 2019, con la que alcanzó una superficie superior a las 90.800 hectáreas, cerca del 99 por ciento de las cuales corresponden al medio marino.

Durante la sesión, la directora del Parque Nacional, Maria Valens, ha explicado que presentó el Proyecto durante la reunión del Comité de Coordinación y Colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y recordó que la documentación había sido remitida al Ministerio en el mes de agosto.

También solicitó que el documento fuera elevado al Consejo de la Red para obtener el informe correspondiente, dada la necesidad de disponer de un nuevo marco de planificación que permita adaptar la gestión del Parque a las necesidades actuales.

Desde la dirección del Parque se pidió expresamente que constara en acta la petición de instar a la convocatoria urgente del Consejo de la Red de Parques Nacionales, con el objetivo de completar este trámite y poder continuar el procedimiento de aprobación del Proyecto de decreto ante el Consell de Govern.

CERCA DE 7,4 MILLONES DE EUROS PARA 2027

En la reunión se ha presentado el Programa Anual de Ejecución para 2027, que prevé un gasto total de 7,37 millones de euros para desarrollar actuaciones de conservación, investigación, uso público, vigilancia y mantenimiento del Parque Nacional.

Entre las principales novedades destaca la reapertura del refugio de Cabrera a partir de la primavera de 2027, con el objetivo de recuperar este servicio y ampliar las posibilidades de visita y disfrute del espacio natural protegido.

También se prevé recuperar el itinerario del faro de Ensiola como recorrido autoguiado. Actualmente, se trabaja en el acondicionamiento del camino, la implantación de las medidas de protección necesarias y la instalación de la señalización correspondiente.

En cuanto a la vigilancia marina, el Parque Nacional ya dispone de una nueva embarcación de 12 metros de eslora, que se encuentra operativa y permitirá reforzar las tareas de control y vigilancia del ámbito marino, especialmente en las zonas incorporadas con la ampliación del Parque.

Esta actuación se complementará con la instalación de una cámara de vigilancia en la Miranda, que permitirá mejorar la capacidad de observación y seguimiento de la actividad marítima.

En el marco de la sesión, la directora del Parque Nacional también ha dado a conocer una nueva base de datos integral que permitirá mejorar la organización, la consulta y el aprovechamiento de la información de las diferentes áreas de gestión de Cabrera.

Esta herramienta centraliza y relaciona los datos relativos a las actuaciones de conservación e investigación, las actividades de uso público, el mantenimiento, las especies presentes en el Parque y los registros del personal propio y externo, incorporando además su historial de entradas.

Como novedad, la base de datos incorpora los artículos científicos relacionados con las especies, los hábitats y los proyectos desarrollados en Cabrera. Actualmente, el Parque Nacional cuenta con 32 proyectos de investigación en marcha.

La integración de toda esta información facilitará el seguimiento de las actuaciones, mejorará la coordinación entre las diferentes áreas de gestión y permitirá disponer de una visión global del conocimiento científico generado sobre este espacio natural protegido, ha destacado el Govern.

Finalmente, la directora del Parque Nacional ha presentado el informe final de ejecución de las obras y actuaciones financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre las actuaciones finalizadas y recepcionadas dentro del plazo establecido destacan la mejora de las infraestructuras del aljibe y de los caminos, la implantación del nuevo sistema de depuración de aguas residuales y la rehabilitación del muelle principal de Cabrera.

También se han adquirido un vehículo eléctrico y una embarcación rápida para reforzar los servicios y las tareas de vigilancia, especialmente en el ámbito marino incorporado con la ampliación del Parque.

En cuanto a la nueva oficina de información y a la futura estación de investigación, ambas actuaciones están pendientes de finalización y está previsto que se ejecuten durante el próximo año con financiación procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El conjunto de estas inversiones permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal del Parque Nacional, reforzar los servicios que se ofrecen a los visitantes y disponer de mejores infraestructuras para desarrollar las tareas de conservación e investigación.

Durante 2027, las actuaciones del Parque Nacional de Cabrera seguirán centradas en la mejora de las herramientas de gestión, el seguimiento científico y la protección de los valores naturales y patrimoniales del archipiélago, con una planificación basada en el conocimiento científico, la sostenibilidad y la gestión responsable.