El Govern valida los proyectos ITS para reconstruir la finca de Can Fasser y luchar contra la oferta ilegal

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha validado dos proyectos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para la reconstrucción de la finca de Can Fasser en el Port d'Andratx y para intensificar la lucha contra la oferta ilegal en Mallorca.

Lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en el que se ha validado, por un lado, la modificación del proyecto 'Recuperación de la finca Can Fasser, del Port d'Andratx', dotado con 2,1 millones de euros procedentes del ITS, concedido al Ayuntamiento de Andratx.

Esta actualización responde a una necesidad técnica surgida durante el inicio de las obras, tras producirse el colapso accidental de varios muros en la sala polivalente y comprobarse el avanzado deterioro de la edificación principal, lo que generaba un grave riesgo de derrumbe.

Para garantizar la seguridad y viabilidad de la actuación, la obra se redefine como reconstrucción mediante la demolición completa de las estructuras afectadas y su posterior reposición.

El Govern ha explicado que la modificación mantiene inalterada la volumetría, la ocupación, la tipología y los usos previstos en el proyecto original para la recuperación de este espacio patrimonial.

El aumento presupuestario de 558.700 euros derivado de esta mejora será asumido en su totalidad por el Ayuntamiento de Andratx, sin que suponga ningún aumento de financiación por parte del fondo del turismo sostenible.

Por otro lado, el Consell de Govern ha validado la actualización del proyecto 'Lucha contra la oferta turística ilegal, mejora de la imagen, la calidad y la ordenación', dotado con 4,2 millones de euros procedentes ITS, concedido al Consell de Mallorca.

Esta modificación técnica, avalada por la Aetib, no altera el objeto ni el importe del proyecto original, sino que responde a las necesidades detectadas durante su ejecución para reforzar la eficiencia y la seguridad jurídica en la persecución del alquiler turístico ilegal.

En concreto, el ajuste de los fondos permitirá destinar recursos a al refuerzo de recursos humanos, con la contratación de personal instructor, jurídico y administrativo para agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores derivados del incremento de las inspecciones.

También aportará fondos para herramientas tecnológicas de detección, la adquisición de 'software' para rastrear anuncios ilegales en plataformas digitales y optimizar el trabajo de los servicios de inspección.

Otras actuaciones previstas son la identificación de titulares y notificaciones, con el desarrollo tecnológico vinculado al convenio con la Agencia Tributaria Baleares (ATIB) para cruzar datos de propietarios y mejorar la eficacia de las notificaciones; y la actualización del censo turístico, con la mejora de las herramientas informáticas del censo de la oferta reglada para disponer de información fiable y actualizada.