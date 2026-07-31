El Govern valora la posibilidad de pedir refuerzos del Ejército para el día del eclipse

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión del eclipse del próximo 12 de agosto ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pedir refuerzos del Ejército para controlar los accesos y que se cumplan las medidas de seguridad.

Lo ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes al ser preguntado por esta posibilidad.

Según ha indicado, todavía no se ha materializado y, en todo caso, es la Delegación del Gobierno la que tendrá que tomar esta decisión. Así, no se ha hecho una petición formal, pero sí que se abordó en la comisión del eclipse.

"El Govern quiere que se cumplan las medidas, si para ello se necesitan recursos adicionales, confiamos en que se pongan encima de la mesa", ha subrayado Costa.