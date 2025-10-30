El Govern visita la Institución Antoni Maria Alcover, que recibirá 39.500 euros para acciones de difusión cultural

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director del IEB, Llorenç Perelló, visitan la Institución Pública Antoni M. Alcover. - CAIB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, han visitado la sede de la Institución Pública Antoni Maria Alcover, que recibirá una ayuda del IEB de 39.500 euros para impulsar nuevas acciones de difusión cultural y reforzar la programación prevista para el 2025.

Buzà y Perelló han visitado la institución acompañados del alcalde y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Manacor, Miquel Oliver y Ferran Montero, respectivamente, para conocer las actuaciones de la institución, y para intercambiar conocimientos y nuevos proyectos con la institución.

Según ha informado la Conselleria que dirige Bauzà, la Institución Pública Antoni Maria Alcover, fundada en 1999 en Manacor, trabaja para preservar y divulgar el legado del filólogo y folclorista Antoni Maria Alcover, una figura clave en la filología románica y el folclore, conocido principalmente por la elaboración del Diccionari català-valencià-balear y el Aplec de rondalles mallorquines.

La institución también se dedica a la organización de actividades culturales que ayudan a promover y a difundir la lengua catalana y la cultura; edita materiales y promueve la creación en catalán, además de encargar de la revisión y la difusión del legado de Alcover: la cultura popular, la cuentística, la investigación, la arquitectura, el periodismo, las artes gráficas y la lengua catalana.

Durante la visita, se ha presentado la subvención directa de 39.500 euros del Govern, a través del IEB, a la Institución Pública Antoni Maria Alcover para el desarrollo de su proyecto cultural de 2025.

Según se ha explicado durante el acto, el proyecto cultural de la institución de este año propone diferentes actividades educativas para escolares, la creación de material educativo itinerante para los centros educativos, actividades para público general, actividades para público juvenil y la renovación fotográfica de la web.

Las iniciativas propuestas que forman parte de su proyecto cultural de este año abarcan un abanico amplio de destinatarios, con actividades adaptadas al perfil de diferente público, y por eso, la propuesta tiene un alto interés cultural y contribuye de manera significativa a la difusión y promoción de la cultura de las Islas, motivo por el que se justifica el apoyo institucional que recibirá por parte de este Govern.

Durante el acto, el conseller ha manifestado su "satisfacción" en poder participar de esta entidad que promociona el legado de Antoni Maria Alcover, y con él la cultura de Baleares y la lengua catalana.

De su lado, el director del IEB, ha resaltado que con esta iniciativa el Govern "refuerza su compromiso con las entidades culturales de referencia y apoya a proyectos que ponen en valor el patrimonio, la lengua y la cultura de Baleares".