El Govern visita más de 300 empresas durante la campaña contra el calor

La consellera Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del Ibassal, Coloma Capó. - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) ha realizado 312 visitas a empresas en el marco de la campaña contra el calor de este verano.

De estas, 191 han sido inspecciones específicas de la campaña de calor y 121 han correspondido a la campaña del amianto, que también incluye la prevención del estrés térmico, ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Por islas, se han llevado a cabo 217 visitas en Mallorca, 62 en Menorca y 33 en Eivissa y Formentera. En cuanto al año 2025, se hicieron un total de 444 visitas de asesoramiento técnico, por lo que la previsión para 2026 es superar esta cifra.

Respecto a las visitas a las obras, los técnicos realizan una supervisión activa de la exposición solar directa en las zonas exteriores, de la realización de trabajos de carga pesada y del cumplimiento estricto de los protocolos de prevención.

Para hacer frente a las temperaturas extremas, el Ibassal ha distribuido 2.200 cubrenucas entre 2025 y 2026 para proteger a las personas que trabajan expuestas a la radiación solar.

LA CAMPAÑA DE VERANO

La consellera Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la directora del Ibassal, Coloma Capó, ha presentado este jueves la iniciativa de prevención de este año bajo el lema 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital'.

Esta actuación, que ya se puso en marcha el año pasado, tiene como objetivo sensibilizar sobre los peligros derivados de las altas temperaturas, mediante la promoción de medidas protectoras y la entrega de herramientas prácticas para empresarios y empleados.

"Desde el Govern continuaremos al lado de las empresas y de los trabajadores durante estos meses de altas temperaturas. Seguiremos informando, asesorando y visitando los centros de trabajo. Proteger la salud de los empleados es una prioridad y la prevención continúa siendo la mejor manera de evitar los accidentes y de protegernos", ha destacado Cabrer.

El Ibassal ha aplicado una estrategia de comunicación multicanal para facilitar el acceso a la información preventiva y ampliar el alcance de estas acciones, que está presente en 17 autobuses interurbanos, en todas las líneas de tren y en la línea de metro.

También ha actualizado el decálogo del calor para adaptarlo a las necesidades actuales y facilitar su aplicación cotidiana. De la misma manera, se han lanzado nuevos materiales y recursos para las redes sociales, donde se detalla un protocolo de actuación inmediata ante cualquier sospecha de golpe de calor.

LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO

Por otra parte, la consellera y la directora también han expuesto las medidas impulsadas para proteger del calor a los trabajadores del aeropuerto de Palma.

Según han explicado, se han establecido canales de comunicación claros y continuos entre Aena y las empresas de 'handling' con el objetivo de analizar y dar respuesta a las problemáticas detectadas en este espacio.

Cabrer, que recientemente se reunió con el director de Son Sant Joan para trasladarle directamente las quejas y preocupaciones de los trabajadores, ha vuelto a pedir la reapertura de la cantina para que la plantilla pueda comer y protegerse de las altas temperaturas en las horas centrales del día.