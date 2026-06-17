Graduación de 42 alumnos de la primera promoción de Enfermería de Cesag y Quirónsalud

Más de 40 alumnos de la primera promoción de Enfermería del Cesag y Quirónsalud se gradúan.- QUIRÓNSALUD

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 alumnos de la primera promoción de Enfermería de Cesag y Quirónsalud han culminado sus estudios y han celebrado su acto de graduación.

Con esta graduación, la escuela privada ha revindicado el cumplimiento de plazos y objetivos estratégicos trazado en 2022 de incorporar nuevas generaciones de enfermería, altamente cualificada, en un sistema de salud que de forma continuada reclama más profesionales y mejor preparados para asumir nuevas competencias.

La enfermera y madrina de la promoción, Rosa María Regí, ha celebrado que la primera escuela privada de Enfermería de la historia de Baleares ya tenga su primera promoción de graduados.

"Alumnos, profesores y enfermeros formadores pueden sentirse orgullosos por haber recibido y transmitido los valores de la enfermería que consisten en asistir y cuidar siempre al paciente", ha indicado.

Desde su experiencia, ha animado a los nuevos enfermeros a recordar lo necesaria y valiosa que es "la presencia de una enfermería cercana al cuidado de un paciente".

Durante el acto los alumnos han renovado su compromiso con la vocación enfermera en un juramento en el que se comprometen a "respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, así como a acompañar al paciente cuando más lo necesita con ética, humanidad y corazón".

La directora del Cesag, María Elena Valiente, ha destacado en su intervención la dimensión profundamente humana de la profesión enfermera y ha recordado a los alumnos ahora graduados que "ninguna tecnología puede sustituir la capacidad de reconocer la fragilidad del otro, de comprender su sufrimiento o de acompañarlo en los momentos decisivos de su existencia".

"En nuestra universidad pretendemos formar a la persona entera: la inteligencia, la afectividad, la libertad, el sentido ético, la capacidad de relación, el crecimiento espiritual y la entrega a los demás. En definitiva, formar hombres y mujeres para los demás", ha añadido, por su parte, el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Antonio Allende.

En representación de las instituciones han asistido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

La Escuela de Enfermería es un proyecto consolidado que cuenta con unas instalaciones modernas y tecnológicamente avanzadas, así como la garantía de que los alumnos realizan prácticas asistenciales en hospitales desde el primer año.

Actualmente, alrededor de 200 alumnos están cursando sus estudios de enfermería en las instalaciones del Cesag y los hospitales de Quirónsalud.