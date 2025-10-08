El Gran Premio del Criador 2025 se celebrará este domingo en el Hipódromo Son Pardo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio del Criador 2025 se celebrará este domingo, 12 de octubre, en el Hipódromo de Son Pardo de Palma, con el objetivo de fomentar la cría del caballo trotador.

La presentación de la cita se ha llevado a cabo este miércoles en el agroturismo Gallicant, por parte del conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañado de los presidentes del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver; de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, y de Astrot, Rafel Manera.

Según ha señalado el Consell de Mallorca, el Gran Premio del Criador es una de las citas más destacadas del calendario del trote balear y uno de los clásicos más esperados por la afición.

El conseller insular ha resaltado que la cita se ha incorporado en el calendario de competiciones que se celebran en Mallorca y que tiene una gran aceptación entre los criadores y los propietarios de caballos.

Asimismo, se ha mostrado "especialmente orgulloso" de la celebración de este premio, recuperado el año pasado para otorgarle "la relevancia que se merece".

El premio, ha subrayado, busca fomentar la cría del caballo trotador, ayuda a consolidar y aumentar el nacimiento de caballos y, al mismo tiempo, a fortalecer la producción equina dentro de la actividad ganadera de Mallorca.

Durante la presentación, los participantes clasificados han elegido el puesto de salida. Así, por orden del 1 al 12, se sitúan Ladil, Llamp de llevant, Lluna de llevant, Lamborghini furan, Lluent RS, Lota M, Lordcansar, Linus boy, Little beach CB, Lost in paradise A, Lluis de font y Leo blai.

El Gran Premio del Criador tiene como objetivo fomentar la cría del caballo trotador y reforzar la actividad ganadera vinculada al sector equino en las Islas.

El Consell ha indicado que se trata de una de las competiciones más prestigiosas y mejor dotadas económicamente del calendario anual, con un importe total en premios que supera los 84.000 euros, lo cual lo convierte en "uno de los grandes acontecimientos del trote nacional".

Tras la presentación oficial del premio, criadores, caballistas y representantes del mundo del trote y de la hípica en Mallorca han compartido una comida de camaradería en el mismo agroturismo.