Gran variedad de disfraces y comparsas en la Rua del Carnaval de Andratx. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rua del Carnaval de Andratx ha recorrido este sábado las principales calles de la localidad en una jornada marcada por el color, la música y la participación ciudadana, con una amplia variedad de disfraces y comparsas.

El desfile partió desde el paseo de Son Mas, desde donde numerosas comparsas, disfraces y carrozas avanzaron por el recorrido previsto hasta llegar a la plaza, según ha informado el Consistorio.

Allí, los participantes ofrecieron creativas coreografías ante la atenta mirada de un numeroso público, así como de un jurado popular elegido para la ocasión, que tuvo que valorar la originalidad y puesta en escena de las agrupaciones.

El desfile ha contado con 18 agrupaciones inscritas, ocho en la categoría de comparsas de más de diez componentes, cinco en comparsas de entre tres y diez participantes y cinco en la categoría infantil.

Además, regidores del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, también se han disfrazado y han participado activamente en la celebración.

En cuanto a los premios, en la categoría de comparsas de más de diez componentes ha resultado ganadora 'Noche ochentera'. En la categoría de comparsas de entre tres y diez componentes, el premio ha sido para 'Tragabolas'. En la categoría infantil, el galardón ha recaído en 'El encanto amazónico', mientras que el premio a la mejor animación ha sido para 'Cosas extrañas'.

El carnaval ha sido organizado por el área de Fiestas, que dirige el regidor Iván Sánchez. La alcaldesa Gonzalvo ha destacado la gran participación y el ambiente festivo que se ha vivido durante toda la jornada, con vecinos de todas las edades volcados en el Carnaval.