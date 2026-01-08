Gripe en Baleares: alertan de colapso en los hospitales del archipiélago

Archivo - Vacuna contra la gripe en el Área Sanitaria Sur en la primera jornada sin cita - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha alertado del "grave colapso" que sufren los hospitales públicos de Baleares, provocada a su juicio por la falta de previsión y planificación del IbSalut ante el incremento de la demanda asistencial provocado por la campaña de gripe y otras patologías respiratorias propias de esta época del año.

La situación es crítica en prácticamente todos los centros hospitalarios, según han indicado en un comunicado. El Hospital Universitario Son Espases tiene actualmente 79 pacientes pendientes de ingreso y las urgencias se encuentran completamente "colapsadas". En Son Llàtzer hay 36 pacientes pendientes de ingreso y 78 pacientes atendidos en urgencias, que se encuentran "saturadas", han añadido.

Asimismo, en el Hospital de Manacor, la Unidad de Corta Estancia está completa, al igual que la unidad de boxes destinada a pacientes pendientes de ingreso.

En el Hospital Comarcal de Inca, tanto las urgencias como la UCI están llenas y más de 20 pacientes dependen directamente de que se tramiten altas en planta para poder ser ingresados.

Por otro lado, el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, se encuentra sin camas disponibles y las urgencias están igualmente saturadas y en el Hospital de Ibiza, además de la sobrecarga, cuentan con el grave añadido ante la falta de cobertura de las bajas de las profesionales.

Desde Satse han advertido que este colapso no es una situación imprevisible, sino el resultado de una gestión "deficiente". "Es consecuencia directa de no haber planificado adecuadamente, de no abrir camas y de no reforzar los recursos humanos. El IbSalut sabía lo que iba a ocurrir y aun así no ha tomado las medidas necesarias para evitar este colapso", han señalado.

El Sindicato de Enfermería ha alertado, además, de que las bolsas de contratación de enfermeras están prácticamente agotadas, lo que hace difícil cubrir las necesidades asistenciales en un momento de máxima presión. Esta falta de personal está provocando sobrecargas de trabajo "inasumibles" para las enfermeras y turnos al límite, según han expicado.

"No se puede seguir sosteniendo el sistema sanitario a costa del esfuerzo infinito de las enfermeras. Trabajamos con ratios insuficientes, con una presión asistencial constante y sin los recursos necesarios", han insistido.