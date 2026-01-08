El Área de Salud de Ibiza y Formentera refuerza la plantilla y los turnos ante el pico de presión por la gripe

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha activado el plan de contingencia por gripe, lo que conllevado al refuerzo de las plantillas y los turnos ante la llegada del pico de presión hospitalaria.

En concreto, según ha informado el Área de Salud en un comunicado, se ha contratado a 20 profesionales de refuerzo, diez enfermeras y diez técnicos en cuidados de enfermería (TCE).

De ellos, cinco enfermeras y cinco TCE reforzarán el Servicio de Urgencias y otros tantos, como novedad de este año, lo harán en hospitalización. En Urgencias se refuerzan todos los turnos de mañana, tarde y noche.

En este momento la ocupación del Hospital Can Misses es del 82%, con 41 camas disponibles. En la UCI la ocupación es del 46,7%, con ocho camas libres de las 15 de las que dispone.

Con la activación del plan de contingencia, el Área de Salud busca adelantar los refuerzos a la llegada, previsiblemente en los próximos días, del pico de presión hospitalaria por virus respiratorios.