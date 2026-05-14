El grupo Fades será el pregonero de la Feria del Libro de Palma, que se celebrará del 27 de mayo al 7 de junio

Cartel de la Feria del Libro de Palma - GREMI DE LLIBRETERS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La 44ª edición de la Feria del Libro de Palma, del 29 de mayo al 7 de junio, contará con el grupo Fades como pregonero, formado por Vicenç Calafell, Ferran Pi y Àngel Exojo.

Estos tres filólogos catalanes serán los encargados de inicial oficialmente la programación de la feria con el pregón el próximo 29 de mayo, según han informado Pimem y el Gremi de Llibreters de Mallorca en un comunicado.

Después que los pregoneros de 2025 fueran por primera vez dos editores, Lleonard y Maria Muntaner, el Gremi de Llibreters mantiene su apuesta para ampliar el perfil de los encargados del pregón, tradicionalmente escritores.

El objetivo, han explicado, es poner en valor las diversas y relevantes contribuciones que diferentes agentes y figuras de la escena cultural hacen a la visibilidad y viabilidad de mundo literario.

"Fades como proyecto nació en Palma, en un jardín cerca de la plaza de Toros. Hemos crecido yendo a librerías de Palma y saliendo de fiesta a Sabotage. Hemos tenido la suerte de participar en eventos autogestionados que mantienen viva la cultura palmesana como Orgull Llonguet o la Diada de Mallorca", han señalado.

El acto inaugural, conducido por la periodista Margalida Mateu, se celebrará a partir de las 18.30 horas del viernes 29 de mayo. Durante la primera jornada de la feria también habrá actividades familiares y un concierto doble de Monkey Doo: primero en formato pasacalles (19.00 horas) y sobre el escenario de la plaza de España (20.30 horas).

La Feria del Libro de Palma permanecerá abierta entre las 10.00 y las 14.00 horas y entre las 16.30 y las 20.30 horas del 29 de mayo al 7 de junio.

La progrmación completa de esta nueva edición, organizada por el Gremi de Llibreters con el apoyo del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, se anunciará en los próximos días.