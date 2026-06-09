El Grupo de Memoria visita el archivo municipal de Andratx

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas del Grupo de Memoria ha visitado el archivo municipal de Andratx, con motivo del Día Internacional de los Archivos, acompañados por la concejal de Servicios Municipales, Laura Monedero, y la de Cultura, Mady Juan.

Durante la visita, las técnicas del archivo han explicado la historia de las dependencias, su evolución a lo largo de los años y las funciones que se realizan para garantizar la conservación, catalogación y custodia de los documentos municipales.

Además, los asistentes también han podido conocer de primera mano parte de los fondos documentales que forman parte del patrimonio histórico de este municipio mallorquín.

Esta iniciativa ha permitido acercar a los participantes a un servicio fundamental para la conservación de la historia local y para garantizar el acceso a la información y al patrimonio documental del municipio.

Monedero ha declarado que el archivo municipal es una pieza clave para conservar la memoria colectiva de Andratx. "Con esta visita hemos querido acercar su trabajo a la ciudadanía y poner en valor la labor que realizan sus profesionales para proteger y preservar nuestro patrimonio documental para las generaciones presentes y futuras", ha dicho.