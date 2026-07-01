Un grupo de químicos de la UIB analizará la desalinización del pecio de Ses Fontanelles para garantizar su conservación

Pecio de Ses Fontanelles en el momento de su extracción del mar. - UIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de químicos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se encargará de hacer los análisis especializados en el proceso de desalinización y estabilización de los restos de madera del pecio de Ses Fontanelles, para garantizar la correcta conservación de los materiales y asegurar la preservación a largo plazo.

Se trata del grupo de investigación de Química Bioinorgánica y Bioorgánica (Quimibio) de la UIB que recientemente se ha incorporado al proyecto 'Arqueomallornauta' de excavación y estudio del barco romano para reforzar la investigación científica en las tareas de conservación de los restos extraídos estos días, según ha explicado el centro universitario en un comunicado.

La extracción del pecio es un hito fundamental del proyecto 'Arqueomallornauta', impulsado por el Consell de Mallorca conjuntamente con la UIB, la Universitat de Barcelona y la Universidad de Cádiz, y con la colaboración del Centro de Buceo de la Armada.

La extracción del pecio supone un hito para la arqueología subacuática del Mediterráneo. Con la salida del mar de la última porción de la embarcación, finaliza una intervención que empezó a principios de marzo y que ha permitido recuperar íntegramente los restos del barco para garantizar la conservación y el estudio.

Los restos se han trasladado en el Castell de Sant Carles, donde permanecerán sumergidos aproximadamente un año y medio dentro de las piscinas de desalado. Después del proceso de desalado, las maderas se trasladarán al laboratorio ARQVAtec del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, donde serán sometidas a un tratamiento complejo de restauración y de estudio.

La participación de la UIB en el proyecto 'Arqueomallornauta' la lidera el grupo de Investigación en Historia Antigua (Civitas), que se encarga de analizar y contextualizar los restos recuperados durante la fase de excavación del pecio.

"Con la incorporación del grupo Quimibio, la UIB refuerza su papel dentro del proyecto y consolida una aproximación interdisciplinaria para avanzar en el estudio y la conservación del patrimonio subacuático", han destacado.

La colaboración pone de manifiesto la importancia de la investigación transversal y la suma de pericias en proyectos científicos de alto impacto, así como el compromiso de la UIB con la transferencia de conocimiento y la preservación del patrimonio histórico de Mallorca.