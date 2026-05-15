Un grupo de seis niños y adolescentes impulsan una campaña en el IMAS para promover la acogida de menores tutelados. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de seis niños y adolescentes que forman parte del Consell de la Infancia y la Adolescencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han impulsado una campaña para promover la acogida de menores tutelados.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, esta iniciativa, presentada este viernes con motivo del Día Internacional de las Familias, consta de un vídeo en el que los menores explican la importancia de sentirse escuchados, acompañados y parte de un entorno familiar seguro y afectivo.

Los menores han presentado la grabación 'Familias que cambian vidas. Vidas que cambian familias', que trata sobre la representación de los menores que viven en centros residenciales, en acogimiento familiar o en familias adoptivas.

Además, desde el pasado día 1 de mayo, se ha compartido en redes sociales diferentes mensajes y materiales elaborados por los participantes, para dar visibilidad a su realidad.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicado que la iniciativa nace de los propios niños, mientras que la coordinadora de centros de acogida residencial e impulsora del Consejo de la Infancia, Marisa Martí, ha añadido que, con el vídeo, los participantes pretenden romper prejuicios y estereotipos sobre los menores que viven en centros de protección.