Guardan un minuto de silencio en el municipio de Eivissa por las víctimas del terremoto de Colombia

Guardan un minuto de silencio en el municipio de Eivissa por las víctimas del terremoto. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha convocado este miércoles a mediodía un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto en Colombia.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, de esta forma ha querido expresar su apoyo y solidaridad con las víctimas y con los colombianos residentes en la ciudad.

Actualmente, 1.859 personas de nacionalidad colombiana están empadronadas en el municipio, 942 hombres y 917 mujeres. El alcalde Rafa Triguero ha trasladado su apoyo a estos residentes.