La Guardia Civil asume la investigación de la incidencia con un dron en el aeropuerto de Palma

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer quién pilotaba el dron que este domingo fue detectado en el aeropuerto de Palma y que obligó a interrumpir la actividad durante algo más de media hora.

El equipo del Instituto Armado que investiga los hechos es la Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (Pegasu), según ha avanzado 'Última Hora' este lunes y ha confirmado Europa Press.

El incidente tuvo lugar este domingo, cuando el avistamiento de un dron obligó a interrumpir temporalmente las operaciones en Son Sant Joan.

Fuentes de Aena indicaron que la operativa de llegada se paralizó durante al menos 35 minutos y que, tras realizar las comprobaciones e seguridad, el aeropuerto ya funciona con total normalidad. El incidente obligó a que determinados aviones tuvieran que realizar esperas o desviarse a otros destinos.

Según las fuentes de Aena, fueron ocho los vuelos con destino a Son Sant Joan que fueron desviados debido al avistamiento del dron.

La Policía Nacional, al tener conocimiento del incidente, desplegó su propio dron para tratar de localizar, sin éxito, al que ha provocado la interrupción de la operatividad.

Ahora es la Guardia Civil la que se hace cargo de la investigación para determinar por dónde accedió el dron no identificado y quién lo operaba.