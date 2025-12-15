La Guardia Civil de Baleares investiga una plataforma de inversiones por estafar más de 90.000 euros - GUARDIA CIVIL

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Baleares investiga una plataforma de inversiones por estafar más de 90.000 euros.

En una nota de prensa, la Guardia Civil de Baleares ha informado que está llevando a cabo una investigación, a través de especialistas contra la ciberdelincuencia de los equipos Edite y @, en base a una denuncia recibida contra una nueva plataforma de inversiones que promete sustanciales beneficios mediante la compra y venta de activos en las principales empresas tecnológicas del mundo.

Según ha explicado el Instituto Armado, el nombre de la plataforma es Tarillium y se publicita mediante la creación de artículos en internet, en los que conocidos empresarios españoles dicen haber invertido su dinero obteniendo altas rentabilidades y remarcando que se trata de una infraestructura consolidada, legal y segura.

Una vez que la víctima crea una cuenta en su web, los estafadores contactan con ella por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente Telegram, indicándole qué y cómo debe realizar la inversión, ha detallado. En muchas ocasiones, los estafadores usan además aplicaciones de control remoto o videollamadas para asegurarse de que la víctima ejecuta las indicaciones a la perfección.

Este proceso sigue siempre el mismo patrón, ha apuntado la Benemérita. Primero la víctima debe crearse cuentas en una o varias plataformas de compra, venta e intercambio de activos, principalmente criptomonedas, para después enviar elevadas cantidades de dinero en euros mediante transferencias bancarias. Seguidamente, estos importes se utilizan para comprar alguna de las criptomonedas disponibles y acto seguido, se le indica a la víctima que debe transferirlos a la plataforma para poder operar con ellas. En este momento, es cuando los activos realmente desaparecen de la plataforma y se derivan a una billetera o monedero digital controlada por los estafadores.

Sin embargo, ha advertido, la víctima puede ver el monto de la transferencia realizada y cree en todo momento que su dinero sigue controlado por él, en la plataforma Tarillium, ya sea en forma de euros o de criptomonedas. A partir de ahí, todo lo que pasa en esa plataforma es algo simulado por los estafadores, tomando como referencia el mercado real para dar apariencia de total veracidad.

Estas acciones se repiten una y otra vez, mediante llamadas telefónica por los supuestos asesores, para conseguir nuevas cantidades de dinero, ha alertado la Guardia Civil.

En el momento en el que este inversor quiere recuperar su capital y los simulados beneficios, los estafadores, con el objetivo de que continúe invirtiendo en estas falsas inversiones, le indican que todo su dinero se transferirá a una cuenta a su nombre en otra plataforma.

En esta segunda plataforma, los inversores pueden ver como existe en su billetera o monedero digital la cantidad equivalente en criptomonedas, sin embargo lo que visualiza es un valor o activo digital con el mismo nombre y siglas que el original, pero con un valor casi residual, logrando engañar una vez más a la víctima.

A esto se suma la recepción de emails falsos, donde se reclama a la víctima que debe pagar cierta cantidad de dinero en concepto de impuestos o verificación de identidad para poder recuperar la inversión, intentando nuevamente estafar a la víctima por otras vías, ha incidido la Guardia Civil.

Los investigadores han detectado un caso hasta el momento en Baleares, relacionado con esta plataforma y no se descartan nuevas víctimas a tenor de la publicidad que se hace de la misma y del alto grado de especialización de los estafadores.

Finalmente, la Guardia Civil ha recordado que se debe tener especial precaución con aquellos anuncios en internet sobre inversiones que prometen altas rentabilidades en un corto periodo de tiempo y bajo riesgo. Antes de realizar este tipo de operaciones monetarias, se debe estar muy seguro de que la plataforma que se va a utilizar cumple la normativa vigente y está autorizada para operar con criptomonedas, ha apuntado, y ha recordado que, ante cualquier duda, es importante consultar con las entidades bancarias o bien ponerlo en conocimiento de las autoridades.

En caso de ser victima de esta tipo de estafa, pueden ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.