La Guardia Civil detiene en Artà a dos jóvenes que fueron sorprendidos con droga para su venta. - GUARDIA CIVIL

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Artà a dos hombres de 18 y 19 años que fueron sorprendidos en un cacheo con drogas para su venta.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando agentes observaron a dos jóvenes en la vía pública consumiendo drogas.

Al acercarse a ellos y en el cacheo, fueron localizadas diversas sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su distribución, así como dinero fraccionado en efectivo.

Entre las sustancias intervenidas se encontraban diferentes tipos de drogas, entre ellas hachís, cocaína, éxtasis y marihuana, preparadas para su venta y distribución.

Los agentes detuvieron a los dos individuos. Las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.