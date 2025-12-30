La Guardia Civil escolta más de 20 kilómetros a un coche con una mujer a punto de dar a luz en Mallorca

Motoristas de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil escoltó a un coche en el que viajaba una mujer embarazada a punto de dar a luz desde Alcúdia hasta el Hospital de Inca.

El pasado 24 de diciembre una patrulla de seguridad ciudadana realizaba un punto de verificación y dio el alto a un coche en el que viajaba una pareja, con una mujer a punto de dar a luz.

Así, dos motoristas de la Guardia Civil acudieron al lugar y establecieron una escolta prioritaria, segura y lo más eficaz posible hasta el hospital, según ha informado el Instituto Armado.

La patrulla de motoristas abrió paso entre el tráfico durante más de 20 kilómetros, con los sistemas luminosos y acústicos activados, al mismo tiempo que avisó al centro hospitalario.

A la llegada al hospital les esperaba un equipo médico que asistió inmediatamente a la mujer en el coche donde dio a luz. Posteriormente, fue trasladad al interior del hospital.