La Guardia Civil escolta más de 20 kilómetros a un coche con una mujer a punto de dar a luz en Mallorca

Publicado: martes, 30 diciembre 2025 15:02
   PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil escoltó a un coche en el que viajaba una mujer embarazada a punto de dar a luz desde Alcúdia hasta el Hospital de Inca.

   El pasado 24 de diciembre una patrulla de seguridad ciudadana realizaba un punto de verificación y dio el alto a un coche en el que viajaba una pareja, con una mujer a punto de dar a luz.

   Así, dos motoristas de la Guardia Civil acudieron al lugar y establecieron una escolta prioritaria, segura y lo más eficaz posible hasta el hospital, según ha informado el Instituto Armado.

   La patrulla de motoristas abrió paso entre el tráfico durante más de 20 kilómetros, con los sistemas luminosos y acústicos activados, al mismo tiempo que avisó al centro hospitalario.

   A la llegada al hospital les esperaba un equipo médico que asistió inmediatamente a la mujer en el coche donde dio a luz. Posteriormente, fue trasladad al interior del hospital.

