Un guardia civil fuera de servicio evita un robo en un vehículo aparcado cerca de una playa de Eivissa

Imagen de archivo de unos guardias civiles en Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil destinado en Eivissa evitó la pasada semana un robo en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de Cala Gracioneta, en el término municipal de Sant Antoni de Portmany, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio, regresaba junto a su familia a su vehículo. En un momento dado, observó a dos individuos en actitud sospechosa en un aparcamiento de tierra de la zona.

Uno de ellos, tras manipular la puerta de un turismo estacionado, accedió a su interior, mientras que el otro, reconocido por el agente, realizaba funciones de vigilancia.

Ante estos hechos, el agente se identificó como guardia civil e intervino para impedir que los sospechosos abandonaran el lugar, requiriendo de inmediato el apoyo de las patrullas de servicio. Mientras tanto, el agente mantuvo controlada la situación, facilitando la identificación de los implicados y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Pocos minutos después se personaron los propietarios del vehículo, quienes manifestaron haber dejado el turismo debidamente cerrado antes de ausentarse. La actuación permitió asegurar la presencia de los presuntos autores, preservar los indicios relacionados con los hechos e iniciar las diligencias policiales para el esclarecimiento de lo ocurrido.