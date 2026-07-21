La Guardia Civil incorpora unos 350 nuevos agentes en Baleares - GUARDIA CIVIL

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incorporado unos 350 nuevos agentes en la Zona de Baleares, algunos de los cuales acaban de finalizar sus prácticas en otros destinos y otros que realizarán su formación en el archipiélago.

El general de brigada Alejandro Hernández y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, les han dado la bienvenida en un acto celebrado este martes.

Con estos cerca de 350 nuevos efectivos la plantilla de la Guardia Civil en el archipiélago se aumentará un 24,6% en Mallorca, un 30,3% en Eivissa y un 34,4% en Menorca.

Estarán destinados a las diferentes unidades del cuerpo en función de sus necesidades operativas, aunque el objetivo principal es reforzar la seguridad ciudadana, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares en un comunicado.

Desde el cuerpo han confiado en que el incremento de insularidad aprobado recientemente para el personal de la administración general del Estado contribuya a fidelizar a los nuevos agentes y dar estabilidad a las plantillas.

Asimismo, han agradecido la colaboración de las instituciones públicas y entidades privadas que han facilitado soluciones de alojamiento y habitabilidad para los alumnos en prácticas y guardias profesionales destinados en Baleares.

Los colaboradores principales han sido el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), el Consell de Mallorca, el Consell d'Eivissa y diferentes ayuntamientos.