La Guardia Civil interviene más de 5.400 piezas de joyería falsificadas en Cales de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo, ha desarrollado la operación Trébol en la que ha intervenido más de 5.400 piezas de joyería falsificadas en varios establecimientos de Cales de Mallorca y ha investigado a tres personas propietarias de establecimientos comerciales dedicados a la venta de artículos de recuerdo y complementos.

Según han informado en un comunicado, durante las inspecciones se han localizado numerosas piezas de bisutería y joyería que reproducían de forma ilícita diseños y distintivos de conocidas firmas internacionales.

Entre los artículos intervenidos se encontraron collares, pulseras, anillos y pendientes. Para la valoración de los efectos fue necesaria la intervención de un perito especializado desplazado desde Madrid, quien estimó que el valor de mercado de la mercancía intervenida, superaría en caso de venta como original, los seis millones de euros.

Asimismo, los agentes formularon diez actas por presuntas infracciones administrativas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.