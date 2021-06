Guía Repsol crea el 'Solete', una nueva calificación para bares y restaurantes populares en España

MADRID/PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reforzado su apuesta por la gastronomía y la restauración española creando 'Solete', una nueva calificación para restaurantes, bares y tabernas de toda la vida y populares en todo el territorio nacional. En el listado se han colado 35 establecimientos de Baleares, repartidos entre las diferentes islas.

De este modo, en Mallorca, en el apartado de 'Bares, tascas y barras', ha conseguido una distinción el Bar Espanya (Palma); en 'Cafeterías y Pastelerías', Mama Carmen's y Ca'n Miquel, ambas en Palma; en el apartado 'Chiringuitos y Terrazas', Mhares Sea Club (Llucmajor), Ponderosa Beach (Santa Margalida), Barbuda Beach Bar & Grill (Calvià), Kokomo Surf Café (Palma), Can Gavella (Muro), Ses Coves (Campanet) y Temple Natura Café Garden (Palma); en 'Fast good', S'Hortet (Deià), Quita Penas (Valldemossa) y 500 Grados (Palma); mientras en el apartado de 'Restaurantes y Menú del Día' se cuelan Na Ruixa (Pollença) y La Mar de Vins (Artà).

En la isla de Menorca, en 'Chiringuitos y Terrazas', han obtenido distinción 'Ca na Marga' (Fornells), 'Los Bucaneros' (Sant Lluís) y Sa Cova (Ciutadella); mientras en el apartado de 'Restaurantes y Menú del Día' ha conseguido una distinción 'La Guitarra' (Ciutadella) y Barracuda (Ciutadella).

En la Pitiusa mayor, lucen 'Solete' Musset Café, Rita's Cantina, Can Terra Ibiza, Ajo Blanco Vermutería, Cala Escondida, Petit Vermut, Can Pizza Ibiza, Lydia's Smokehouse y El Bigotes, en Ibiza; Can Pujol y Es Boldado, en Sant Josep de Sa Talaia; y La Torre en Sant Antoni de Portmany. Finalmente, en Formentera exhibirán 'Soletes', Kiosco 62, Cala Saona y La Pezquería, todos en Sant Francesc.

UN TOTAL DE 1.000 SOLETES

En concreto, los expertos de la guía han recorrido España para seleccionar los primeros 1.000 Soletes para disfrutar este verano, entre los que figuran chiringuitos de playa, terrazas con vistas, heladerías, cafés, barras, tabernas, 'fast good' o restaurantes con encanto.

En este primer listado, Guía Repsol ha puesto el foco en destacar locales que están fuera de los circuitos habituales, destacando establecimientos que se recomendarían a amigos o a un conocido de paso por tu ciudad.

Con este lanzamiento, la guía gastronómica responde a la demanda creciente por distinguir a tantos lugares desenfadados, que destacan por la buena comida, un buen ambiente y cercanía.

"Es también una oportunidad para poner en valor esos lugares emblemáticos que todos tenemos en nuestros barrios y pueblos, pero que a menudo no aparecen en las guías gastronómicas y de viaje. Además de esta conexión con lo tradicional, este proyecto nace con el espíritu de dar luz a las aperturas de lugares especiales a lo largo y ancho del país", ha indicado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Los Soletes tienen una clara vocación popular, para que siempre encuentres una opción que sea apta para cualquier bolsillo. Es una recopilación pensada para que tanto los autóctonos como los viajeros descubran dónde se come rico a un precio asequible.

De esta forma, en el listado figuran locales como Villa Verbena, la heladería Kalúa, la Horchatería Alboraya o el Docamar en Madrid, así como la heladería de Jordi Roca en Girona, Rocambolesc, a San Telesforo de Toledo, El Sitio en Segovia, Bar Manero en Alicante y Madrid, Bambú en Zamora, El Cabra de Málaga o Collados Beach en Murcia, entre otros.

DISEÑO

El diseño del Solete lleva la firma de Luis Úrculo, encargado también de los Soles presentados en 2019. Así, se ha querido continuar la misma línea gráfica para esta nueva calificación se relacione rápidamente con Guía Repsol, pero adaptándola al carácter de la nueva calificación: amable, cercano y universal.

De esta forma, la imagen del Solete cuenta con dos particularidades: el contorno difuminado y la sonrisa.

