Una habitación en un piso compartido en Baleares cuesta 580 euros al mes, casi un 60% más que hace cinco años

Archivo - Un cartel de alquiler - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de una habitación en Baleares se sitúa de media en 580 euros al mes, lo que representa un 58% más que hace cinco años y un 92% más que hace diez años, según Fotocasa.

El estudio de viviendas compartidas en 2025 del portal inmobiliario, publicado este martes, señala que los precios medios de las habitaciones en las Islas en un año pasaron de 574 euros al mes en diciembre de 2024 a los 580 euros al mes de diciembre de 2025.

Es el precio mensual más alto detectado en los últimos diez años de análisis, a pesar de que el incremento en un año apenas ha subido un 1% (valor anual 2025).

Por otro lado, en Palma el precio de una habitación se ha situado a finales de 2025 en 590 euros al mes, situándose como la sexta ciudad española con el precio más alto.

En comparación con diciembre de 2024, el precio ha bajado un 0,3%, pasando de 592 a 590 euros mensuales. De este modo, la capital balear se encuentra entre las nueve ciudades en las que el precio de las habitaciones ha descendido respecto al año anterior.

Según la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, el mercado de la vivienda compartida en Baleares continúa en 2025 con una dinámica de encarecimiento "muy consolidada", aunque con un crecimiento anual moderado del 1%.

El precio medio de una habitación alcanza los 580 euros al mes, el nivel más alto registrado en los últimos diez años de análisis, lo que sitúa a la comunidad entre las más caras del país para este tipo de alojamiento.

"Más allá de la estabilidad reciente, la evolución a largo plazo es especialmente significativa: alquilar una habitación en Baleares es hoy un 58% más caro que hace cinco años y un 92% más que hace una década", ha expuesto.

En este sentido, ha explicado Matos, esta presión sostenida refleja un mercado muy tensionado, con Palma como principal referencia, donde el precio medio se eleva hasta los 590 euros mensuales, por encima de la media autonómica.