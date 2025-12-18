Habtur reclama al Consell una fecha inmediata para la convocatoria de plazas de viviendas turísticas

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Habtur ha considerado "escandalosa e injustificada" la decisión del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) de aplazar sin fecha la convocatoria de la bolsa de plazas prevista para el mes de enero, dejando al sector de vivienda turística en una situación de incertidumbre.

Según ha informado la patronal de viviendas turísticas en una nota de prensa, después de esperar durante meses una convocatoria, el Consell "ha vuelto a fallar a las familias que dependen del alquiler vacacional".

Habtur ha calificado esta decisión de "agravio inadmisible", especialmente si se tiene en cuenta que la convocatoria de septiembre, según han dicho, "funcionó perfectamente" para hoteles y para los bienes de interés cultural.

La entidad ha señalado que "hay modalidades de alojamiento que han recibido un trato preferente" mientas que el alquiler vacacional ha continuado siendo el "eterno olvidado". Así mismo, ha denunciado que "no solo se discrimina a los pequeños propietarios", que representan el 99 por ciento del sector, sino que también "ha destruido cualquier previsibilidad en la gestión pública del CBAT".

Habtur ha exigido al Consell una fecha inmediata e irrevocable para la convocatoria suspendida, un calendario estable y que no siempre perjudique a los mismos, transparencia en el proceso de bajas y que los datos de todos los movimientos, procedimientos e intercambios sean públicos.