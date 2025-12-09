Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una discoteca abandonada que habría muerto por una caída

Archivo - Un cordón de la Guardia Civil. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado en 'Es Fogueró', una discoteca abandonada en Puerto de Alcúdia (Mallorca), aunque la autopsia apunta a una caída.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando los agentes recibieron el aviso del hallazgo de un cuerpo sin vida en la discoteca abandonada, en las inmediaciones de la carretera Ma-3470.

Los resultados de la autopsia apuntan a un fallecimiento accidental por una caída de varios metros de altura. La víctima es un hombre de nacionalidad húngara de 65 años.