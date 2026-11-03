Hallan en el mar el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Calvià

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) ha rescatado el cuerpo sin vida del joven de 25 años desaparecido desde este lunes en Sol de Mallorca, en Calvià.

Fuentes del Instituto Armado han indicado que a las 14.00 horas se ha comunicado el hallazgo del cuerpo del varón cuyas ropas coincidían con las de la personas desaparecida.

Los efectivos han llevado a cabo las labores de rescate y extracción del cuerpo, sumergido en el mar.

La asociación SOS Desaparecidos había alertado de la desaparición del joven a quien se le perdió la pista en la urbanización Sol de Mallorca, en Calvià, el pasado lunes.