El helicóptero Milana de Bomberos de Mallorca rescata a dos excursionistas en el Pas Llis

Imagen de archivo del helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero Milana de Bomberos de Mallorca ha rescatado a dos excursionistas en el Pas Llis, cerca del Torrent d'Almadra.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, el helicóptero Milana ha sido activado este sábado, a las 18.32 horas, en la búsqueda de dos excursionistas en la zona de Solleric, después de haber recibido aviso el Servicio de Emergencias 112 en Baleares.

La Milana ha salido en la búsqueda de los dos excursionistas, dos franceses de 57 y 54 años de edad, con dos especialistas del Grupo de Rescate en Montaña (GRM).

Finalmente, el helicóptero de Bomberos de Mallorca ha localizado a los dos excursionistas en el Pas Llis cerca del Torrent d'Almadra. Ambos están bien y han sido evacuados al refugio de Tossals Verds.