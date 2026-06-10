Hematología de Son Llàtzer obtiene la certificación Humans por su atención a pacientes con mieloma múltiple

Entrega de una certificación Humans al servicio de Hematología de Son Llàtzer - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Hematología del Hospital Son Llàtzer ha obtenido la Certificación Humans por su atención a pacientes con mieloma múltiple.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la acreditación, otorgada por la Fundación Humans, reconoce el trabajo realizado por el equipo en ámbitos como la atención al paciente, la coordinación asistencial, el acompañamiento a familiares, la información al paciente o la formación de los profesionales.

Esta certificación forma parte de una iniciativa destinada a reconocer proyectos y organizaciones que impulsan una atención sanitaria más humana con el objetivo de identificar y difundir buenas prácticas que contribuyan a mejorar la experiencia de pacientes y acompañantes, fomentar el bienestar de los profesionales y reforzar la calidad y la seguridad asistencial.

La evaluación se ha realizado a partir de 109 indicadores distribuidos en nueve áreas de análisis. El Servicio de Hematología ha obtenido una puntuación global del 81%, que corresponde al grado A de Humanización.

La entrega de la certificación se ha celebrado en Son Llàtzer con la participación de la gerente del centro, Soledad Gallardo; el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación de la Conselleria, Vicenç Juan; representantes de la Dirección de Humanización del Hospital; el jefe del Servicio de Hematología, Joan Bargay; representantes de la Fundación Humans, profesionales sanitarios, pacientes y entidades colaboradoras.

Durante el acto se presentó la estrategia de humanización y mejora de la atención a las personas con mieloma múltiple desarrollada por el Servicio.

Entre los resultados mejor valorados figuran la atención clínica y asistencial, con una puntuación del 93%; el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, que alcanza el 100%; la atención al paciente, con un 87,5%, y la coordinación sanitaria, social y comunitaria, también con un 87,5%.

El Servicio de Hematología atiende actualmente a alrededor de 200 pacientes con mieloma múltiple y diagnostica entre 15 y 20 nuevos casos cada año. La atención a estos pacientes se lleva a cabo por medio de un abordaje multidisciplinar en el que participan profesionales de hematología, enfermería especializada, farmacia hospitalaria, radiología, nefrología, cardiología, anatomía patológica, laboratorio clínico y psicohematología, entre otros.

El informe destaca especialmente la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el proceso asistencial, la accesibilidad del equipo, la implicación de los familiares y el acompañamiento ofrecido a los pacientes a lo largo de la enfermedad.

Asimismo, pone en valor la actividad investigadora del servicio, que participa en ensayos clínicos y proyectos que permiten ofrecer nuevas opciones terapéuticas a los pacientes.