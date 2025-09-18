Herida grave una mujer de 77 años tras sufrir un accidente en la carretera general de Menorca

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 77 años ha resultado herida grave este jueves en un accidente que ha tenido lugar en la carretera general que une los municipios de Maó y Ciutadella al chocar frontalmente con un camión.

El suceso se ha producido alrededor de las 13.00 horas en el tramo entre Alaior y Es Mercadal y la mujer ha sido trasladada al Hospital Mateu Orfila con politraumatismos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Área de Salud de Menorca, el estado de la mujer es grave y este jueves por la tarde será intervenida quirúrgicamente.