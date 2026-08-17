Herida grave una niña de dos años tras ahogarse en una piscina de un hotel en Eivissa

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso- ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de dos años y nacionalidad francesa ha sido hospitalizada en estado grave después de haber sufrido un ahogamiento en la piscina de un hotel de Cala Tarida, en Eivissa.

Según ha informado el SAMU 061, los hechos han ocurrido sobre las 11.15 horas cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso de que una niña, había sufrido un ahogamiento.

Los socorristas de la piscina han rescatado a la menor, que se encontraba inconsciente, y han comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado que han atendido y estabilizado a la niña, que ha sido trasladada al Hospital Can Misses en estado grave.

La Guardia Civil ha activado la alerta verde para facilitar el traslado urgente al hospital.