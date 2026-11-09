Herida una joven de 27 años tras ser atropellada por un coche en Marratxí

Archivo - Personal sanitario en una nueva ambulancia del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 27 años ha resultado herida este lunes después de que un coche la haya atropellado en Marratxí.

El accidente, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar sobre las 17.35 horas en la avenida Prínceps d'Espanya.

La víctima, quien presentaba lesiones resultantes de un traumatismo, ha sido atendida por los sanitarios del servicio de emergencias.

Ha sido trasladada en ambulancia hasta la Clínica Rotger, donde ha ingresado en estado menos grave.