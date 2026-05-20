Herida una menor tras saltar desde un acantilado de unos 30 metros de altura en el Caló des Moro

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 17 años ha resultado herida tras saltar desde una acantilado de unos 30 metros de altura en el Caló des Moro (Santanyí).

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar poco antes de las 16.00 horas.

La menor habría saltado al mar desde una altura aproximada de 30 metros y se resultado herida al impactar contra el agua. Ha permanecido consciente en todo momento, pero presenta lesiones en la espalda y problemas para mover las piernas.

Los sanitarios la han atendido, estabilizado e inmovilizado hasta la llegada del helicóptero de los Bomberos de Mallorca, que la han trasladado hasta el Hospital de Inca.