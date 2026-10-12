Herida una motorista de 34 años tras un accidente en una carretera de Eivissa

Archivo - Personal sanitario en una nueva ambulancia del SAMU 061.
Archivo - Personal sanitario en una nueva ambulancia del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 12 octubre 2026 10:24
Seguir en

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en la carretera que conecta Eivissa con Sant Rafel de sa Creu.

El incidente ocurrió alrededor de las 23.30 horas cuando esta mujer ha sufrido un accidente casual de alto impacto, según ha informado el SAMU 061.

Como consecuencia, la mujer se produjo diversas lesiones por lo que hasta este punto se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado. Allí asistieron a la víctima por un politraumatismo para después trasladarla al Hospital de Can Misses con pronóstico menos grave.

Contador

Contenido patrocinado