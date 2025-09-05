Heridas dos personas tras un choque frontal entre un coche y una furgoneta en Alcúdia

Punto kilométrico de la Ma-13 en la que se ha producido el accidente. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una leve y la otra grave, tras verse implicadas en un choque frontal entre un coche y una furgoneta en la carretera Ma-13, en el término municipal de Alcúdia.

El accidente se ha producido alrededor de las 16.18 horas de este viernes en el kilómetro 46,9 de esta vía que concecta Palma con Alcúdia, según ha adelantado el periódico 'Crónica Balear' y ha confirmado la Guardia Civil.

Tras recibir una primera atención sanitaria, el herido leve ha sido trasladado al Hospital de Inca, mientras que el herido más grave se ha derivado al Hospital de Son Espases.