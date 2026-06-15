Herido grave un joven al caer desde cinco metros a las rocas en el Caló des Moro

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha resultado herido de gravedad al caer desde una altura aproximada de cinco metros a una zona rocosa del Caló des Moro (Santanyí).

Los hechos, según la información facilitada por el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 12.35 horas de este lunes.

El joven, de origen extranjero, se ha precipitado desde una altura de entre cinco y siete metros de altura y ha caído en una zona rocosa. El impacto le ha causado un politraumatismo.

Los sanitarios del servicio de emergencias le han estabilizado y le han trasladado en un helicóptero de los Bomberos de Mallorca hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Tras aterrizar en la helisuperficie del centro hospitalario, ha ingresado en urgencias con pronóstico grave.