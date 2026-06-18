Herido grave un peatón tras ser atropellado en la calle Manacor

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha resultado herido grave este jueves al ser atropellado por un coche en el número 8 de la calle Manacor, en Palma.

El accidente ha ocurrido sobre las 09.00 horas cuando, por causas que se investigan, un coche ha atropellado a un hombre cerca de un paso de peatones, según la información de la Policía Local.

Los sanitarios del SAMU 061 han atendido al peatón en el lugar y lo han trasladado en estado grave al Hospital Universitario Son Espases.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación y ha trasladado el vehículo implicado a dependencias policiales para hacer la inspección ocular.