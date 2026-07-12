Herido grave tras ser agredido con un arma blanca en el cuello en Capdepera

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha resultado herido grave este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en el municipio mallorquín de Capdepera.

Según la información del SAMU 061, a las 12.20 horas el centro de salud ha avisado a los servicios de emergencias después que el hombre haya llegado con lesiones graves en el cuello.

Una ambulancia de soporte vital avanzado ha comenzado la asistencia sanitaria inicial y se ha activado el código politrauma grave.

Dada la gravedad de las lesiones y la distancia del Hospital Universitario Son Espases, donde le esperaban, el paciente ha sido trasladado en helicóptero medicalizado.