Herido un hombre de 79 años al chocar su coche contra un muro en Es Mercadal

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha resultado herido este domingo al chocar su coche contra un muro en la carretera Me-15, en el municipio menorquín de Es Mercadal.

Según la información del SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 15.30 horas cuando el conductor ha golpeado su coche contra un muro a unos 70 kilómetros por hora, lo que ha provocado que el vehículo volcara.

Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local, una ambulancia de soporte vital avanzado y los Bomberos de Menorca, que han sacado al conductor del vehículo.

Los sanitarios han estabilizado al paciente, que ha sufrido politraumatismos, y lo han trasladado al Hospital Mateu Orfila con pronóstico reservado.