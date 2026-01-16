Herido un joven que realizaba una reforma en su negocio tras caer desde cuatro metros en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años ha resultado herido al caer desde una altura de cuatro metros mientras realizaba una reforma en su negocio, ubicado en Palma.

Los hechos han ocurrido la tarde de este viernes en la calle Joan Alcover, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Al parecer, el hombre estaba realizando una reforma en su negocio cuando, en circunstancias que investiga la Policía Nacional ha caído desde una altura de cuatro metros.

El impacto contra el suelo le ha provocado la farctura de los dos tobillos y ha sido trasladado por los sanitarios del SAMU 061 hasta un centro hospitalario.