Herido un menor 15 de años tras sufrir un accidente con un ciclomotor en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años ha resultado herido la tarde de este lunes tras sufrir un accidente cuando circulaba con un ciclomotor por Palma.

Los hechos, han informado fuentes policiales, han tenido lugar sobre las 14.50 horas en la avenida Picasso, entre un colegio y unas piscinas.

Según las primeras pesquisas llevadas a cabo por la Policía Local de Palma, el menor habría resbalado y, tras impactar contra el asfalto, se ha quedado atrapado debajo de un coche.

Un testigo ha alertado a los servicios de emergencias, que han acudido al lugar para atender al menor. Aunque en un primer momento se ha solicitado la presencia de los Bomberos de Palma para sacar a la víctima de debajo del coche, finalmente no ha sido necesario.

Los sanitarios del SAMU 061 han atendido al menor y lo han trasladado a la Clínica Juaneda, muy cercana al lugar de los hechos. Por el momento se desconoce su estado, aunque de acuerdo con las citadas fuentes las heridas no revisten gravedad.