Herido muy grave un motorista al colisionar contra una palmera en Ibiza

PALMA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha resultado herido muy grave al colisionar de forma casual contra una palmera en la ciudad de Ibiza.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 01.20 horas de este domingo en la rotonda Joan XXIII, según ha informado el SAMU 061.

La víctima, residente en Ibiza, circulaba por la zona cuando, de forma casual y sin la intervención de otros vehículos, ha caído y ha impactado contra una palmera.

Ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado por los sanitarios del servicio de emergencias a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ha ingresado en estado muy grave.