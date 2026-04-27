Herido muy grave un motorista tras sufrir un accidente en Eivissa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 25 años ha resultado herido muy grave tras sufrir un accidente en Sant Josep de sa Talaia, en Eivissa.

El incidente ocurrió pasadas las 21.00 horas del domingo en la carretera de sa Caleta, unos 50 metros antes de llegar al cruce con el camino des Cadols, según la información del SAMU 061.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios en dos ambulancias que estabilizaron al joven, que había sufrido un politraumatismo grave, y lo trasladaron al Hospital Can Misses.

Posteriormente, fue trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Son Espases donde fue operado de urgencia y permanece ingresado en estado muy grave.