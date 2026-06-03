Herido muy grave un niño de dos años tras caer desde un primer piso en Inca

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un niño de dos años ha resultado herido muy grave tras caer desde un primer piso de un edificio de Inca.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han tenido lugar sobre las 16.00 horas de este miércoles en la calle Mossèn Andreu Caimari.

El menor, en circunstancias que por el momento se desconocen, se ha precipitado desde el primer piso de un edificio.

El impacto le ha causado un traumatismo craneoencefálico grave. Los sanitarios le han atendido y le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado muy grave.