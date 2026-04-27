Los heridos en la explosión de Eivissa trasladados a La Fe continúan ingresados con pronóstico reservado

Una ambulancia en el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos heridos en la explosión de Eivissa del pasado martes que fueron trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado, según han informado este lunes desde el hospital valenciano.

En concreto, se trata de un joven de 23 años herido en la explosión que fue trasladado el pasado miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación desde el martes, día de la explosión, en las Urgencias de Can Misses hasta su traslado.

La otra persona que continúa ingresada con pronóstico reservado en esta misma unidad es una mujer de 21 años herida grave en el siniestro.

Otros dos heridos en el suceso continúan ingresados recuperándose de las lesiones sufridas en diferentes hospitales de Eivissa.