Heridos graves dos motoristas tras chocar con un coche en la Vía de Cintura

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos graves este martes tras chocar con un coche en la Vía de Cintura de Palma.

El accidente ha ocurrido sobre las 17.52 horas en el kilómetro 3 de la Ma-20 cuando los dos afectados, que viajaban en la misma moto, han chocado con el coche de delante, según ha informado el SAMU 061.

El copiloto ha salido despedido entre cinco y siete metros por delante del vehículo, mientras que el piloto ha colisionado con la parte trasera del coche.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades de soporte vital avanzado y han atendido a los heridos, que han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases con código politrauma.