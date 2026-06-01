Hermann Ribera, nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares

Hermann Ribera será el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares.
Hermann Ribera será el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 1 junio 2026 14:52
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PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hermann Ribera ha sido nombrado el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares, a propuesta del director general, Javier Ureña.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, Ribera sustituirá a Raúl Lara, quien se incorpora al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Son Espases.

Ribera es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y se especializó en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario de Bellvitge. Desde 2008 ejercía como jefe de la Unidad del Dolor.

Asimismo, ha desarrollado actividad asistencial en Mutua Balear y en la Policlínica Miramar, y ha sido presidente de la Sociedad Balear del Dolor y secretario de la Sección del Dolor de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar).

Recientemente ha sido elegido presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED). Además, cuenta con un máster en Fisiopatología y Diagnóstico del Dolor por la Universidad Autónoma de Barcelona y con la acreditación 'Fellow of Interventional Pain Practice' otorgada por la World Institute of Pain en 2019.

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