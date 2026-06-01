Hermann Ribera, nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares

Hermann Ribera será el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares. - CAIB

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hermann Ribera ha sido nombrado el nuevo director de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud de Baleares, a propuesta del director general, Javier Ureña.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, Ribera sustituirá a Raúl Lara, quien se incorpora al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Son Espases.

Ribera es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y se especializó en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario de Bellvitge. Desde 2008 ejercía como jefe de la Unidad del Dolor.

Asimismo, ha desarrollado actividad asistencial en Mutua Balear y en la Policlínica Miramar, y ha sido presidente de la Sociedad Balear del Dolor y secretario de la Sección del Dolor de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar).

Recientemente ha sido elegido presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED). Además, cuenta con un máster en Fisiopatología y Diagnóstico del Dolor por la Universidad Autónoma de Barcelona y con la acreditación 'Fellow of Interventional Pain Practice' otorgada por la World Institute of Pain en 2019.