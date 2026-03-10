Los hermanos Daniela y Javier Valencia reciben el premio Flor d'Ametller por su proyecto 'Sentir Mallorca' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado el premio Flor d'Ametller 2026 a los hermanos Daniela y Javier Valencia por su contribución a la divulgación y al conocimiento del producto local y de la gastronomía de la isla a través de su proyecto 'Sentir Mallorca'.

El acto de entrega se ha celebrado este martes en la finca de Son Pou de sa Majorala, en Vilafranca de Bonany, con la presencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate.

El premio, que este año ha llegado a su quinta edición, lo impulsan el Consell y la indicación geográfica protegida (IGP) Almendra de Mallorca, según ha señalado la institución insular en una nota de prensa.

El galardonado ha sido el proyecto 'Sentir Mallorca' por su capacidad de mostrar, a través de sonidos, imágenes y una comunidad cuidada y auténtica, la riqueza del producto local y del mundo agrícola de la isla.

El objetivo de este reconocimiento es dar a conocer el trabajo de personas o entidades que fomentan la calidad de la almendra de Mallorca, que está estrechamente vinculado con el paisaje, las tradiciones y la gastronomía de la isla.

El presidente insular ha destacado en el acto que la almendra de Mallorca es "un producto excelente y fundamental" de la cultura culinaria y agrícola de la isla.

Así, ha puesto en valor el proyecto ganador que, ha subrayado, contribuye a dar visibilidad a los productores locales y a valorar el trabajo del campo y del sector agroalimentario.

"Continuaremos trabajando para apoyar al sector primario y para promocionar aquello que nos hace únicos", ha añadido Galmés, quien ha defendido que esta legislatura el Consell ha reforzado "su compromiso con el producto de Mallorca".

En este sentido, ha recordado que en dos años la institución ha incrementado más de un 60 por ciento las ayudas destinadas a promocionar el producto local, hasta los 2,23 millones de euros.

De su lado, la consellera insular de Promoción Económica ha remarcado su "compromiso por seguir apoyando a los productores locales y dar a conocer los excelentes productos de proximidad para incrementar su consumo y, de esta forma, contribuir a mejorar su competitividad y fortalecer la cultura gastronómica".

"Un proyecto que ha sabido transmitir el valor del producto local y del trabajo de nuestros agricultores y cocineros a través de una comunicación moderna, cercana y muy auténtica", ha dicho sobre 'Sentir Mallorca'.

Los hermanos han recogido el galardón, una pieza confeccionada por la artesana local Maria Abando. Tras la entrega del premio, se ha servido un catering de la organización Mater con una degustación de productos elaborados con almendras de Mallorca IGP.

El acto ha contado también con la asistencia del director de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, y el presidente del Consejo Regulador de la IGP Almendra de Mallorca, Miquel Riera, entre otros representantes de entidades agrarias y marcas de calidad.